Il mintgadi en rima

Oz, 11:27

RTR, Esther Krättli

Dacurt ha Not Spinatsch da Savognin dà or in cudeschet cun passa 20 poesias. Questa publicaziun porta il titel 'Partratgs da mintga de' ed è ina spassegiada persunala tras munds exteriurs ed interiurs.