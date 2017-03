Il nov pensar è bler pli emoziunal

Las decisiuns che mintgin da nus fa di per di vegn influenzà adina dapli dad emoziuns. Tenor ils perscrutaders ha il sistem limbic dapi var 20 onns ina pli gronda pussanza ed influenza sin noss agir e reagir. Quai haja da far tranter auter er cun la digitalisaziun.

Il perscrutader da tscharvè, Hans-Georg Häusel, ha dà in’invista en il pensar d’ozendi dals umans, al Forum da turissem da las regiuns da las Alps a Längenfeld en Austria. Als radund 220 participants ha il psicolog cusseglià da surtut sa metter adina puspè en la situaziun dal giast.

« Tut quai che na sveglia betg emoziuns en noss chau, n’ha nagina valur, na fa nagin senn e na signifitga nagut » Hans-Georg Häusel

Perscrutader da tscharvè

70-80% da las decisiuns senza vulair

Cun quai che noss far ed agir è influenzà per gronda part tras emoziuns ed impuls subconscients, riv ins tenor Hans-Georg Häusel, da manipular adina puspè il consument. Durant ses referat s'ha il perscrutader referì sin ina pluna cifras. Uschè paisa in tscharvè en media 1600 grams e dovra radund 20% da l'energia da tut il corp da l'uman. Malgrà tut l’evoluziun, correspundan anc oz 98,8% da gens a quels d’ina schimgia. Tut tenor impressiun s’augmentia quella cifra puspè als 100%, ha manegià il psicolog cun in rir en fatscha.

Il tscharvè ama il simpel

En il trend è dapi in pèr onns il «Neuro-marketing». Grazia la savida davart preferenzas e reacziuns natiralas da l’uman, pon ins adattar las purschidas als giavischs dals clients. Tenor Häusel datti dapertut anc grond potenzial per megliurar las purschidas actualas en las regiuns da las alps.

