L’Uniun grischuna da mastergn di gea a la lescha d’energia

L’Uniun grischuna d’artisanadi e mastergn ha decidì da dir gea a la lescha d’energia (LEn). Raschun per quai èn las propostas da la strategia d’energia 2050 che garanteschan a la Svizra en l’avegnir avunda energia.

Sco l’Uniun grischuna d’artisanadi e mastergn ha communitgà na sajan betg las subvenziuns stadas decisivas per dir gea a la LEn. Perencunter sajan ils fatgs che la strategia d’energia 2050 garanteschia en l’avegnir in segir provediment d’energia per la Svizra, stads motivs per in gea.

Cun la lescha d’energia vegnia tenor l’Uniun grischuna d’artisanadi e mastergn instradà in model d’economia da martgà per l'energia. Positiv valita la suprastanza da l’uniun era l’introducziun d’in levgiament fiscal per la sanaziun d’edifizis.

Cun la strategia d'energia vul la confederaziun augmentar l'effizienza d'energia e trair a niz pli fitg la forza idraulica e las energias regenerablas. Ils 21 da matg va la strategia d'energia en votaziun.

