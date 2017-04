La promenada a Tavau vegn sanada

Il 2016 ha l'uffizi da construcziun bassa dal Grischun (UCB) cumenzà a sanar en etappas la Promenade. Per quest onn prevesa ella en spezial las lavurs da reparaziun da las duas etappas Belvédère e Seehof.

La via chantunala tras Tavau «Promenade» è vegnida sanada en moda cumplessiva per l'ultima giada avant passa 30 onns. Ella na correspunda perquai betg pli als standards actuals. Il fundament da la via na po betg pli purtar las tonnaschas. Ultra da quai demussa il corpus da la via donns sco er defurmaziuns.

Pervia da questas mancanzas èsi – tenor l'avis da l'UCB dal Grischun – inevitabel da sanar la Promenade.

Conduct d'aua da l'onn 1930

Raschun per la sanaziun da la via è er il remplazzament necessari dal conduct d'aua che deriva per part da l'onn 1930. Medemamain ston ils conducts da chanalisaziun e d'illuminaziun da las vias vegnir sanads.

