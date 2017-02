Manco da giuvens tar la musica populara

Senza giuvens na vai pli baud u pli tard betg pli. Quai vala era tar la musica populara. Vis sur tut la Svizra datti per il mument avunda giuvens, en Grischun è la situaziun in pau autra. I ha blers orgelins da maun, oters instruments èn però fitg rars.

Clarinettas, gìuns u era accordeons: Quai èn tuts instruments impurtants en la musica populara. Ma quels vegnan, surtut tar la nova generaziun, sunads adina pli pauc, almain en la musica populara.

Il motiv per quai è da chattar tenor l'actuar da l'uniun da musica populara Grischun, Manuel Mark, tar las scolas da musica. Quellas mettan il focus surtut sin musica instrumentala ni sin musica classica. Perquai van ils blers giuvens en ina societad da musica. Musica populara percunter n'è pel solit nagin grond tema.

Pli buna collavuraziun

Per meglierar la situaziun e per motivar ils giuvens da far musica populara vul l'uniun lavurar insembel pli bain cun las scolas da musica. Plinavant vul ella era porscher ina plattafurma per ils giuvens.

In'occurenza cul num «concertant» è en planisaziun.

