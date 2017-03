Pendicularas duessan metter dapli pais sin seniors e migrants

Tenor il report da trend «pendicularas nua via ? – 2025» èn ils skiunzs d’ina vegliadetgna pli avanzada e surtut er ils migrants duas gruppaziuns che las pendicularas pudessan s’adressar en avegnir cun ina purschida spezialisada.

Ch’il segment da seniors pudess esser ina gruppa d’interess per las pendicularas, demussan las cifras actualas. Actualmain consista numnadamain 41% da la populaziun en la regiun da las alps da persunas da «55+».

Differentas prioritads

Augmentada è er la part dals migrants ils ultims onns. Per crear ina purschida adattada a lur basegns e giavischs, avess ins da resguardar surtut las preferenzas, ha declerà Edgar Grämiger da l'interpresa da consultaziun Grischconsulta cun preschentar il rapport da trend. Uschia mettan per exempel las persunas che derivan dal Portugal bler damain pais sin il giudiment. Bler pli impurtant per els saja ina segirezza finanziala.

Nagina soluziun absoluta

Malgrà tut las propostas ch’ins ha elavurà cun il palpiri «pendicularas nua via ? – 2025», na datti tuttina betg in recept da patent per animar dapli glieud dad ir cun skis en las Alps. Tenor Edgar Grämiger fiss dentant avant maun in grond potenzial da giasts futurs. I vala be da chattar il dretg fil tar mintga singula gruppaziun.

