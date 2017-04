Quitads per las vignas – l'enviern fa suar ils viticulturs

Ils viticulturs provan da tegnair chaud lur vignas: Chandailas duajan gidar, sche las temperaturas crodan en las regiuns precaras da minus dus u trais grads. Naiv e temperaturas bassas en tissi per las vignas.

L’enviern cun naiv e temperaturas bassas è da return. Ed uschia er ils quitads dals viticulturs en la Val Rain da Cuira ed en il Signuradi per lur vignas. Las proximas duas notgs fan suar els: I vegnan spetgadas temperaturas sut nulla grads – ina marca difficila per las vignas. Las plantan smatgan uss ils brumbels. Quels na cumportan betg temperaturas sut null grads.

Plantahof cusseglia: Tagliar erva e stgaudar cun chandailas

Savend che las temperaturas s’abassan durant quest'emna ha il Plantahof a Landquart recumandà als viticulturs, da tagliar l’erva tranter las vignas fitg curt per che l’aria possia ‘cular’ or da las vignas. Ultra da quai saja igl er prudent da stgaudar las vignas cun chandailas.

« I dat viticulturs che han procurà per chandailas, dentant ditg betg tuts. » Hans Jüstrich

cussegliader viticultura, Plantahof

Tar ils viticulturs sco tar Ladina Obrecht dal bain da vin Obrecht a Jenins è la situaziun per il mument fitg tendida. Ins na sa betg sin tgenin livel che las temperaturas sa sbassan per propi. Per las vignas vegni critic, sche la temperatura croda sin minus 2 enfin minus 3 grads.

Gia l'onn passà avevan ils viticulturs dal Signuradi mess si chandailas e gì gronds quitads cun las temperaturas bassas suenter in cumenzament miaivel da la primavaira.

