Retica: bunas notas dals clients

Ils sistems d'infurmaziun ch'en vegnids introducids ils davos onns da la viafier Retica survegnan bunas notas dals pendularis.

Ils pendularis che nizzegian la viafier Retica èn cuntents cun ils sistems per infurmar la clientella introducids ils davos onns. Quai mussa ina retschertga tar 2'054 passagiers la stad e l'atun da l'onn passà, sco la viafier Retica scriva.

Pli critic vesan ils pendularis dentant la relaziun tranter ils pretschs e las prestaziuns, la durada dals viadis e la purschida da l'urari. Questas criteris vegnan era valitads sco fitg impurtants.

Bun persunal, schletta rait

Excellent eran persuenter las valitaziuns per il Bernina Express. Surtut las fitg bunas notas per il persunal da tren e bus sajan responsablas per la buna valitaziun. En general è il persunal vegnì valità fitg bain.

Ils clients dal transport d'autos tras il Vereina stiman la punctualitad dals trens. Els giavischan dentant ina meglra qualitad per duvrar il telefonin en il tunnel.

