Segirezza da naiv e kilometers sin pista n’èn betg tut

In nov studi da l’universitad da Vienna, preschentà dad Ulrike Pröbstl al Forum da Turissem, demussa puspè ina giada, ch’i dat differentas gruppas d’interess, cur ch’i va per las regiuns preferidas per ir cun skis. Numer 1 resta dentant la segirezza da naiv.

Il segund impurtant per ils participants dal studi è il pretsch. Quai che fa tut tenor surstar è il fatg che gia sin plaz 3 da 10 figurescha la cuntrada sco punct relevant cura ch’i va per la tscherna d’ina regiun da skis adattada.

Grondezza quinta...

In ulteriur argument che quinta è la grondezza da las regiuns da skis. Per il mument en il trend èn surtut ils gronds resorts da skis. Dentant vegnan er adina puspè tschertgadas regiuns mesaunas, quai lura surtut da famiglias cun in budget pli pitschen.

Focusar meglier

Las schanzas per ils territoris pli pitschens èn er tematisadas en il studi. Quellas regiuns han da sa definir e posiziunar cleramain per ina gruppaziun specifica. In recept da secret per mintga grondezza, na datti dentant era betg suenter ils resultats dal studi preschentà al Forum da Turissem 2017 en Austria.

