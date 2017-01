Sex al WEF – ina dama d’escort raquinta

La branscha d’escort che sa nodia durant il WEF èn ils raps, nua ch’ins fetschia l’affar da l’onn saja dal tuttafatg in mitus, di la dama d'escort Romina. Uschè spectacular na saja quai gnanca.

Romina è il num d'artist da la dama che vegn da la regiun da Turitg - là nua ch'ella lavura era normalmain. Quest'emna però inscuntran ins ella per il pli però a Tavau al WEF. I saja schon uschia ch’ins haja dapli da far, ma i na saja insumma betg in boom da clients, di la dama da 47 onns che porscha sin giavisch in service cumplet tranter auter era cun diversas shows.

Ins na possia betg dir ordavant sch'i detti bler u plitost pauc da far. La branscha funcziunia suenter il factur da desideri. A bun’ura na sappia in um betg sch'el haja veglia la saira. Ils umens dal WEF hajan blers termins e veglian simplamain in pau recreaziun cun lur service.

« Sche mes client è in cassier u in VIP è a mai en sasez tuttina. Tar mai survegnan tuts il medem bun service. » Romina

Dama d'escort

Romina di cun in rir: «Quellas dunnas che dian da quai quellas siemian. Ni che ellas emprovan tras quai da survegnir ina plivalur. Quai na grategia però quasi mai. Plitost il cuntrari è il cas. I na sa vegn betg pli tut serius.» Romina manegia vinavant, che quai na correspunda insumma betg a la realitad. Impurtant saja ch'il service saja bun – punctualitad, seriusitad ed anonimitad sajan il pli impurtant.

Che dunnas vegnan sguladas al WEF aposta per servir als umens, ha era Romina gia udì. Dentant sche quai è propi uschia u betg na po ella respunder. Ma tge che na saja insumma betg in mitus saja il fatg ch'ils umens empostan las dunnas. Dunnas ch'empostian umens dettia - dentant darar.

Service aposta per giasts dal WEF

In u l’autra firma d’escort porscha in service spezial durant il WEF a Tavau. Sin la pagina d’internet d'ina firma d’escort da «high class» pon ins per exempel leger che ch'in saja sa spezialisà sin clients or da la politica e da l’economia e ch'ins fetschia vegnir il di dals giasts pli dultsch.

