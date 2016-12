1,2 milliuns cunter la crappa

Cun il project «Peiden Bogn» duain vegnir protegids 100 meters lunghezza da la via en Val S. Pieder. Il credit per quel è vegnì approvà da la regenza grischuna. In ulteriur project pli pitschen en Val Stussavgia è era vegnì approvà.

Il project «Peiden Bogn» sin territori da la vischnanca da Glion duai proteger in traject da var 100 meters lunghezza da la via da Val S. Pieder. Il traject è enconuschent per crudada da crappa.

Per proteger la via duain vegnir contruidas segiranzas vid il grip sin ina surfatscha da totalmain 5'100 m2. La regenza garantescha ina contribuziun da maximalmain 1,2 milliuns francs, sco ella scriva en ina communicaziun.

Per in project en Val Stussavgia conceda il chantun 26'000 francs. I va per la segirezza da la via da la staziun da Versomi. Ils 1 da favrer 2016 era sa distatgà in crappun e crudà sin quella via. Uss duai vegnir stendì ina rait cunter crudada da crappa d'ina lunghezza da 21 meters.

RR novitads 11:00