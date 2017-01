A Mustér ha giu lieu questa sonda per la segunda giada la «100km Challenge». Durant 7 uras vala da surmuntar ina distanza da 100 km cun far passlung, sulet u en gruppas fin quatter persunas.

100 km passlung en 7 uras 4:47 min, Actualitad video dals 8.1.2017

La finamira n’è betg d’esser il pli spert, ni da far ils pli blers kilometers, ma dad avair plaschair vi dal sport e guardar, quant lunsch ch’ins è insumma bun dad ir en quel temp. Igl n’è betg ina cursa da passlung, igl è far passlung per mintgin.

Nus avain accumpagnà trais giuvens da la Surselva ch’han acceptà la «challenge» e vulevan ina giada savair, quant lunsch ch’els rivan dad ir ensemen durant quellas 7 uras.

RR actualitad video