30 onns Las Zoclas: Cumenzà cun bler improvisaziun

La musica da tschaiver Las Zoclas da Sumvitg po festivar il giubileum da 30 onns. Il cumenzament è stà cun bler tschaffen, dentant era blera improvisaziun.

L’istorgia da las Zoclas cumenza gia avant la fundaziun l’onn 1985. Eugen Monn, in dals fundaturs, sa regorda ch’i sajan vegnids ensemen ed hajan decidì da far part al til da tschaiver a Trun. Tuts hajan laschà plaschair quai. Ma l’uniun è vegnida fundada pir il december 1987.

Els hajan stuì cumenzar tar null, raquinta Eugen Monn. Uschia haja quai gì num rimnar in per daners tar parents ed enconuschents, per pudair cumprar insaquants instruments. Quels hajan els chattà via in inserat en la gasetta. Ils instruments da ritmica han ils musicists zambregià sez. I vegniva improvisà bler en cumparegliaziun cun oz. Era las emprovas na vegnivan lura betg prendidas uschè serius da tuts.

Las Zoclas al tschaiver a Mustér l'onn 1990 4:01 min, dals 17.2.2017

RR actualitad 06:00