50 onns Regiun Surselva

L’onn 1967 è vegnida fundada l’uniun Pro Surselva per organisar la gestiun da rument. Oz è la Regiun Surselva ina impurtanta organisaziun regiunala per furmaziun e servetschs cun passa 40 plazzas cumplainas ed ina svieuta da passa 15 milliuns francs.

Ils 23 da settember 2017 è il grond di da festa per la Regiun Surselva. Cun in di da las portas avertas dal bajetg a la Via dil Glogn 23a a Glion, il bajetg principal da l’organisaziun. Sin il plaz davos il bajetg è planisada ina festa populara cun divertiment, gieus, discussiuns ed in restaurant da festa. Il program da festa cumpiglia era concerts ed inscenaziuns cun il tema «Il tun da la regiun», creads da scolaras e scolars dal center da furmaziun Surselva. Sco fil cotschen è vegnì elegì il satg da rument verd da Regiun Surselva. Quai element duai vegnir integrà en tut las producziuns en connex cun il giubileum da 50 onns.

Gestiun da rument è stà l’entschatta

Cumenzà ha tut l’onn 1967 cun la fundaziun da l’uniun Pro Surselva. Per l’emprima giada è la collavuraziun regiunala tranter las vischnancas da la Surselva vegnida organisada d’ina uniun surcommunala. En il decurs dals davos 50 onns èn las incumbensas da quell'organisaziun creschidas ed uschia han era las structuras stuì vegnir midadas. L’uniun è vegnida transfurmada en ina corporaziun da vischnancas dal dretg public. Suenter la revisiun da la constituziun chantunala e la refurma da territori è ella daventada la Regiun Surselva.

Furmaziun fitg impurtanta

Dapi plirs onns maina la Regiun Surselva cun il Center da furmaziun Surselva era purschidas da furmaziun dal stgalim secundar 2 e da creschids a Glion e conturn. I sa tracta da la Scola media mercantila e propedeutica, la Scola professiunala commerziala, la Scola mercantila dal di, la Scola professiunala industriala e la Scola preprofessiunala Vinavon. Per quest motiv vegnan era las inscenaziuns ed ils concerts da la festa da giubileum planisadas e realisadas cun scolaras e scolars da quellas scolas.

RR actualitad 07:00