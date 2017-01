7 uras e 100 kilometers èn la finamira

A Mustèr procuran schuppa, petta e liongias per la forza duida a la «100km Challange».





100 km passlung en 7 uras 4:47 min

Nus avain accumpagnà trais giuvens da la Surselva ch’han acceptà la «challenge» e vulevan ina giada savair, quant lunsch ch’els rivan dad ir ensemen durant quellas 7 uras.

L'idea per la cursa en Surselva è naschida en Svezia

L'idea da far ina cursa da 7 uras en Surselva è naschida en Svezia. Giusep Dermon igl anteriur currider da passlung da l'equipa naziunala aveva gudagnà la cursa da Wasa en la categoria da seniors, e durant la festa per il victur è naschida l'idea da far ina cursa a lunga distanza en Surselva.

Nutriment è impurtant

Nus avain guardà en las chazzettas ed en ils satgados dals curriders. Co sa preparan els sin la cursa da 7 uras? Buglia da Bircher, bananas, pischuttas cun tuargia, ubain in andutgel, dal tut e stà d’udir.

Betg d'emblidar che l'organisatur, il club da skis Trun porscha sin il plaz differentas schuppas e deserts.

Davent da la damaun da las 10 fin la saira a las 5 è Fontanivas stà il Mecca dals curriders da passlung. Avant in onn è quella cursa stada a Sedrun u l'onn passà a Mustér. Ch'i dat ina successiun è quasi segir, nua che la cursa vegn ad avair lieu la proxima giada, quai dependa puspè da las relaziuns da naiv han ils organisaturs ditg.

