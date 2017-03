Africans van sin turnea cun il chor dal gimnasi da Mustér

Part da quest chor fan 120 scolaras e scolars e 6 giuvenils dad els derivan da l’Africa dal Sid e da la Namibia. Sonda, ils 18 da mars, dat il chor dal gimnasi l’emprim concert. I sa tracta dad ovras da Felix Mendelssohn-Bartholdy. En il center dals concerts stat il psalm 95.



Per els saja grondius da chantar questa bellischma musica, di la giuvna Esmarie Boshoff. A chasa hajan els udì Mendelssohn sin in disc cumpact; ed uss saja ella – Tanya Janse van Rensburg - intgantada, co las vuschs differentas tunian bain ensemen.

Chantar tudestg è difficil

Chantar en in linguatg ester po esser difficil. Esmarie Boshoff di ch’ella na chapeschia betg tge ch’ella chantia. Ses scolast da chant haja dentant gidà da pronunziar ils pleds tudestgs. Era il dirigent dal chor Clau Scherrer conceda ch’i saja grev da chantar tudestg, e quai per ils Rumantschs sco per persunas da la Svizra tudestga. Ma scolaras e scolars chantian gugent Mendelssohn. Questa musica romantica fetschia bain a l’olma. Ed ils Africans sajan fitg averts, era envers ils auters scolars.

Plaschair da vesair naiv

Ma betg mo la musica plascha. La giuvna Siphosethu Xamlashe che deriva da Kapstadt di ch’ella haja anc mai vis naiv avant. Ed en lur cità saja quai uss fitg chaud, e da midar en il clima fraid saja stà in schoc.

Da Mustér a Cuira fin Basilea e Turitg

L’emprim concert è sonda, ils 18.03.2017, a las 17:00 en la baselgia da la claustra da Mustér. Alura suondan concerts a Cuira (baselgia da la Sontga Crusch; dumengia 19.03.2017 a las 17:00), Basilea (Baselgia da s. Clara; sonda 25.03.2017 a las 19:00) e Turitg, Wollishofen (Baselgia da s. Francestg, dumengia 26.03.2017 a las 19:30).

