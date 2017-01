Al Surselva Maraton cun il schef da cursa Toni Cathomen

Var 230 curridras e curriders han fatg part al Surselva Maraton, e quai da bellezza aura.

Per la 28avla giada è il Surselva Maraton vegnì organisà. 80 voluntaris han gidà da realisar la cursa a Sedrun. In dad els è il schef da cursa, Toni Cathomen. El ha quest post gia dapi otg onns. Damai che l’aura è stada fitg bella han ins pudì preparar tut bain ed il di da cursa è stà in di plitost ruassaivel.

Ils punct impurtants sco partenza, arrivada ed il lieu nua che la loipa sa sparta per la segunda runda e l’arrivada ha el lura tuttina tegnì bain en egl e guardà che tut funcziunia. «Il pli bel è cura ch’ils curriders vegnan a l’arrivada ed èn cuntents» di Toni Cathomen a la fin cura ch’el è tar l’arrivada e gratulescha als curriders.

RR actualitad 06:00