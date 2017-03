Alpsu fitg disponibel – er durant l'enviern

Il chantun Grischun fetschia il pussaivel per pudair tegnair avert la colliaziun da viafier sur l’Alpsu l'enviern e da garantir la segirezza dal tschancun.

En quest senn respunda la regenza ad in'incumbensa dal deputà Heinrich Berther da Mustér. Cun 97% saja la disponibilitad dal tschancun fitg buna. Las pussaivladads per augmentar la disponibladad durant l'enviern sajan vegnidas examinadas gia differentas giadas. I saja sa mussà ch'er ulteriuras mesiras da protecziun (p.ex. gallarias) na sajan betg bunas d'augmentar da num la segirezza durant l'enviern. Quai scriva la regenza grischuna.

Per la perioda da la cunvegna da prestaziun actuala èn previs dus milliuns francs per meglierar la protecziun cunter privels da la natira sin il traject da l'Alpsu. Ultra da quai duain ulteriurs 40 milliuns francs vegnir investids en mesiras da mantegniment e da meglieraziun (reparaziun da la gallaria sin l'Alpsu, renovaziuns dal vial, remplazzament dals binaris e da las rodaglias dentadas e.u.v.).

Transport d'autos sur il pass

Plinavant sajan daners per meglierar la segirezza e per mesiras da mantegniment lubids. La Confederaziun vegnia però a stuair examinar alternativas tar il transport d'autos cun la viafier sur l'Alpsu. Quai perquai ch'il dumber d'autos saja sa sminuì ils ultims 13 onns per radund 60%.

