Andermatt – Mustér, après-ski l'entir di

Sch’i na dess betg quai tren, stuess ins inventar el. Quai è il facit gia suenter l’emprima stagiun.





Las cifras exactas cons che han visità quest car d'après-ski n'èn anc betg enconuschentas. Igl è fitg grev d'eruir ellas, perquai che mintgin che ha in bigliet da tren u in bigliet d'ir cun skis da l'Arena Andermatt Sedrun, astga era far diever da quest car. Sur da la svieuta ch'è vegnida fatga en quest car na discurra il chef da service Victor Costa betg.

El resumescha uschia, che dis da malaura è il car pli che plains, e dis da bell'aura è surtut il davos viadi bain occupà, pia partenza a Mustér da las 15:14 ed arrivada ad Andermatt/Ursera da las 16:19.

Glindesdi Pasca è stà il davos viadi, per questa stagiun d’enviern. Mo sco Franz Xaver Simmen, il CEO da la Andermatt Swiss Alps ha detg, vegn il car da tren d'après-ski era a cursar l’auter onn sin il tschancun Mustér-Ursera.

