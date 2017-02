Andermatt-Sedrun Sport SA noda deficit

L’Andermatt-Sedrun Sport SA noda per l’onn da fatschenta 2015/2016 in deficit da 2,98 milliuns francs. La raschun persuenter èn amortisaziuns.

Ils acziunaris da l’Andermatt-Sedrun Sport SA han approvà il quint a lur radunanza generala ad Andermatt. Il deficit da 2,98 milliuns sa resulta entras amortisaziuns da 4,3 milliuns scriva Silvio Schmid en il rapport annual. Las entradas totalas muntan a bun 13 milliuns.

Mo era il nausch enviern cun pauca naiv e las autas temperaturas che n’han betg lubì da far naiv sco giavischà èn ina ulteriura raschun per il nausch onn da gestiun. Uschia è era il dumber dals skiunzs sin pista sa reduci per 30’000 sin 323’000.

Augment dal chapital d’aczias

Vinavant han ils acziunaris acceptà in augment ordinari dal chapital d’aczias da rodund 20 milliuns sin 44 milliuns. La societad sto auzar il chapital d’aczias pervia da las investiziuns previsas cun realisar ils proxims onns ulteriurs indrizs per colliar ils territoris da skis dad Andermatt e Sedrun. En tut investescha la Andermatt-Sedrun Sport SA 128 milliuns. La confederaziuns, il chantun Uri ed il chantun Grischun sustegnan quellas investiziuns cun 48 milliuns, pretendan dentant ch’il chapital d’aczias da la societad muntia almain a 30 milliuns.

Alla radunanza generala èn era Samih Sawiris, Pancrazi Berther, Renato Decurtins, Franz Egle, Hans Regli, Bernhard Russi, Matthias Ernst Jäggi, Franz-Xaver Simmen ed Adrian Murer vegnids reelegids en il cussegl d’administraziun da l’Andermatt-Sedrun Sport SA. Nov en il cussegl d’administraziun è la presidenta communala d’Andermatt Yvonne Baumann vegnida elegida.