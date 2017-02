Anels d’atschal cromà fatgs en Surselva

Anels vegnan per ordinari fatgs da fravis d’aur cun in equipament correspundent. I va dentant era auter.

Serafin Bundi fa anels d’atschal cromà en Surselva 2:58 min, Telesguard dals 1.2.2017

Igl è stà ina casualitad che la possessura da la fatschenta «Uras e bischutaria Giger» a Mustér, Astrid Tuor, ha udì d’in giuven che fa sez anels. Sco ella di saja quai bel ch’in giuven prenda l’iniziativa e s’interesseschia per insatge che ha da far nagut cun il mastergn. Serafin Bundi è numnadamain serrer da professiun e lavura actualmain en la fatschenta da ses geniturs sco mecanist da maschinas agriculas. Suenter la lavur piglia el la chaschun da sa metter vid il banc da turnar e far anels ord atschal cromà.

El haja simplamain gì l’idea ed haja empruvà da far ils anels, di Serafin Bundi. El haja survegnì plaschair da far anels ed uschia è il nov hobi naschì. Duas fin trais uras è el londervi, fin ch’in anè è a fin. Mintgin è uschia in unicat. In pau losch è Serafin Bundi, ch’el dastga purtar sias creaziuns en la bischutaria d’Astrid Tuor, nua che quels anels pon vegnir cumprads, respectiv empustads.