App «Regiun Surselva» per promover economia

La nova app per telefonins «Regiun Surselva» duai daventar ina nova plattafurma da communicaziun e vendita per las interpresas indigenas.

L'istorgia da l'app «Regiun Surselva» entschaiva ad Andermatt/Ursera. Per promover l'economia ha la vischnanca lantschà avant dus onns plirs projects, tranter auter era l'idea d'ina app per telefonins, che duai daventar ina plattafurma da communicaziun e vendita per las interpresas indigenas. L'incumbensa da programmar quella app ha l'interpresa myKompass da Kriens survegnì. Sur l'Arena da skis Andermatt Sedrun è il project era vegnì enconuschent en la vischnanca da Tujetsch e curt suenter, entras il project da svilup regiunal San Gottardo 2020, en l'entira regiun Surselva.

App cun cuntegn specific per la Surselva

Suenter pliras discussiuns cun represchentants da vischnancas e da la Regiun Surselva, ha myKompass decidì da lantschar ina sumeglianta app per la Surselva. L'app cuntegna infurmaziuns sco adressa e numers da telefon da dapli che 700 interpresas ed organisaziuns sursilvanas. Quellas infurmaziuns da basa èn gratuitas per las interpresas, ellas pon dentant era daventar partenari premium cun pajar ina summa da ca. CHF 100.- al mais. Sco partenari premium han las interpresas la pussaivladad da trametter novitads push sur l'app als utilisaders. L'idea è da promover uschia la purschida ed acziuns spezialas da las interpresas, sco era eveniments en la regiun.

Iniziativa privata

L'app vegn programmada da myKompass senza sustegn finanzial da las vischnancas ni da la regiun. Tenor Robert Furger, il manader da fatschenta da myKompass, è il potenzial per ina tala app fitg gronds e per quai hajan els decidì d'investir en il svilup. Regiun Surselva sustegnia els sulet cun cussegls e lur contacts, ils daners investads vegnian dal tuttafatg da l'interpresa e da las entradas dals partenaris premium.

