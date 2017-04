Banca Chantunala Grischuna - nov concept da filialas

A Glion vegn realisà per l’emprima giada il nov concept da filialas, in concept che preveda quasi nagins spurtegls pli.

Reglar ils affars bancars cumadaivlamain da chasa anora sur la rait è modern. Tut las bancas porschan in tal service, era la Banca Chantunala Grischuna BCG.

La consequenza da quella pussaivladad è dentant, che clients na dovran strusch pli ils spurtegls da la banca. Daners bluts vegnan retratgs dal bancomat e sch'ins vul discurrer cun in cussegliader schabegia quai en ina stanza da cussegliaziun ni a chasa tar il client. Il spurtegl classic è in model da liquidaziun.

Center da cussegliaziun regiunal

Perquai ha la BCG decidì d'adattar las filialas a quella midada. Sco emprima filiala vegn la filiala a Glion bajegiada enturn tenor il nov concept. Il nov concept preveda mo pli in spurtegl, che ha vitiers anc la funcziun da recepziun per clients che han in termin cun in cussegliader.

Il dumber da spurtegls reducì n’ha, tenor il manader da la regiun Glion Christian Alig, dentant nagina influenza sin il dumber da collavuraturas e collavuraturs. Suenter ina rescolaziun sappian els lavurar sco cussegliaders en il nov center da cussegliaziun.

Naginas midadas tar filialas existentas

Tar las autras filialas da la regiun Glion, quai èn las filialas da la BCG davent da Val enfin a Sedrun, n’èn planisads nagins midaments. Gia dapi intgins onns vegnia la cussegliaziun en la regiun coordinada davent da Glion, uschia ch’il nov center da cussegliaziun saja quasi il davos pass per crear in center da cussegliaziun regiunal.

Tut tenor las experientschas ed ils resuns dals clients è planisà da realisar il nov concept era en las filialas a Flem e Tavau. A lunga vista è la finamira da realisar 11 centers da cussegliaziun regiunals en l’entir Grischun.

