Banca Raiffeisen Cadi: Bun resultat annual

Per l’emprima giada en l’istorgia da la banca saja la summa da bilantscha creschida sur ina mesa milliarda francs. Il gudogn haja surpassà il mez milliun francs, scrivan ils responsabels da la Banca Raiffeisen Cadi en il rapport da gestiun 2016.

Fatschenta ipotecara è creschida

Ils emprests ipotecars èn creschids per 1.5 % a 421,1 milliuns francs. Mo quest augment na possia betg cumpensar la digren en la marscha da tschains. Il retgav brut da la fatschenta da tschains è sa reducì per 5,1 % a 6 milliuns francs. Era il gudogn da la fatschenta da cumissiuns e da servetschs è sa reducì per 14.7 % a quasi 249’000 francs. Ina reducziun ha quai dà era tar la fatschenta commerziala cun – 2.7 %.

Gudogn da passa 500’000 francs

Mo la finala po la Banca Raiffeisen nudar in gudogn da 505’482 francs (16%), quai era grazia a la vendita d’ina abitaziun e cun reducir ina reserva fatga en connex cun ina fatschenta da credit. Cun quest gudogn possia la banca rinforzar enavant il chapital agen (15.2 milliuns francs).

Augment tar ils custs da fatschenta

Ils ultims onns sajan ils custs da fatschenta sa reducids, mo quest onn sajan quels puspè s’augmentads per 4.7 %. Il motiv da quest augment sajan custs unics cun serrar las filialas a Surrein, Sumvitg e Curaglia sco era auters facturs extraordinaris.

Dapli daners da la clientella

Ils daners da la clientella èn s’augmentads per 3.5 % a 372.4 milliuns francs. Quai è dapli che l’onn passà.

Digitalisaziun

L’onn 2016 saja stà en l’ensaina da la digitalisaziun. Ils clients da la banca possian pajar cun il telefonin, avrir in conto en l’internet ubain l’ipoteca online.

L’intschess da la Banca Raiffeisen Cadi cumpiglia las vischnancas da Medel, Mustér, Sumvitg, Tujetsch e Trun. La sedia principala è Mustér. Tar la banca lavuran 23 persunas (17.3 plazzas cumplainas).