Biera da Flem – betg pli da Flem?

Ils responsabels da la Surselva Bräu pondereschan da laschar producir la biera en in’autra bieraria.

Sin dumonda da RTR ha il president dal cussegl d’administraziun Beat Glaus confermà, ch’el saja vidlonder d'elavurar in nov plan da fatschenta per la bieraria cun restaurant a Flem. Ina ponderaziun saja, da laschar producir la biera en in’autra bieraria (Lohnbrauen) per spargnar custs.

Medem recept

Sche quella midada vegnia fatga, vegnissan las bieras sco Marenghin ni Blutzcher producidas vinavant tenor il medem recept, sulet il lieu da producziun fiss in auter, uschia Beat Glaus. Plinavant saja il restaurant Brau-Keller, che sa chatta en las localitads da la bieraria, tenor il nov plan da fatschenta betg pertutgà da midadas.

Enfin la fin matg vul Beat Glaus avair la versiun finala dal plan da fatschenta sin maisa. Lura possia el infurmar en detagl sur da l’avegnir da la Surselva Bräu.