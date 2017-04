Bun enviern per la Pro Lucmagn

L’enviern passà è il pass stà serrà durant 8 dis (sumegliant sco l’enviern avant). Il president da la Pro Lucmagn Martin Candinas discurra dad in grond success.



Il pass è stà serrà in di il favrer e siat dis il mars. Il motiv è ch’i ha gì pauca naiv. Questa naiv, respectiv las lavinas, n'han betg chaschunà problems. Ils dus responsabels per la segirtad han stuì siglientar mo 2 lavinas en il nord e 3 en il sid dal pass. Chaschunà problems ha però il glatsch sin via ed en las galarias. L’aua po penetrar en las galarias, e las notgs fraidas datti glatsch.

Prolungir la galaria

Per meglierar la situaziun vul la regenza grischuna investir en la via sur il Lucmagn. Ina mesira impurtanta è da prolungar la galaria avant Sontga Maria per 320 meters fin al mir da fermada. Questa prolungaziun fiss in grond avantatg, perquai che là vegnian las lavinas giu, di Martin Candinas. In ulteriur avantatg fiss che las galarias novas isolassan gest encunter l’aua.

La finamira fiss da tegnair avert il pass pli ditg, perquai che buns envierns sco ils dus passads èn ina excepziun. Gist en connex cun l’avertura dal resort Catrina a Mustér quintan ins da carmalar natiers dapli giasts da l’Italia.

Pendicularas profiteschan

Las experientschas fatgas mussan ch’ils Tessinais (ed era ils Grischuns) nizzegian la chaschun dad ir sur il pass dal Lucmagn. Da quai profiteschan surtut las pendicularas da la regiun, sche gea ch’ins na po anc calcular exact l'effect economic.