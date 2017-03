Cadi: Iniziativa da fusiun è giud maisa

Venderdis saira ha la radunanza communala da Tujetsch ditg na a l’iniziativa per lantschar contractivas da fusiun en la Cadi. Questa decisiun ha era influenzà la seduta dal cussegl communal da Trun glindesdi saira.

En ina votaziun consultativa ha il cussegl communal da Trun dà l’incarica a la suprastanza communala (cun 7:5 vuschs) d’evaluar pussaivladads da collavurar ubain fusiunar cun autras vischnancas en la Cadi. Questa decisiun n’è dentant betg lianta per la suprastanza. Ma l'iniziativa na saja betg realisablà, èsi vegnì ditg, e perquai na possia il cussegl betg votar sur da quella.

Speronza che Sumvitg e Medel cuntinueschian discussiuns

Suenter la decisiun en Tujetsch saja l’iniziativa per lantschar contractivas da fusiun giud maisa. Quai confirma in dals iniziants René Epp ad RTR. Els na possian betg realisar pli quella respectiv il text da l’iniziativa senza Tujetsch. Els sperian dentant che las radunanzas da Sumvitg (19.04.2017) e Medel (11.05.2017) fetschian era ina votaziun consultativa per cuntinuar las discussiuns, co ins possia collavurar ubain fusiunar. I fiss bun da savair sche la voluntad da far insatge en chaussa saja qua, di René Epp.

Era il chantun di che l'iniziativa saja giud maisa

Era il manader da l’uffizi da vischnancas dal Grischun Thomas Kollegger di che quest iniziativa saja giud maisa. Ella saja valaivla, dentant betg pli realisabla suenter ch’in dals 5 partenaris da fusiun, Tujetsch, na saja betg pli da la partida.

RR novitads 17:00