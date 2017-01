Cadi: Resalvas envers ina fusiun da vischnancas

La suprastanza da la vischnanca da Tujetsch refusescha l’iniziativa «Contractivas da fusiun en la Cadi». Mo era las autras quatter vischnancas èn pauc persvasas.

Era ina decisiun ha la suprastanza da la vischnanca da Mustér prendì. Els proponan al cussegl da vischnanca in «gea» a l’iniziativa, di il president communal Robert Cajacob. Mustér saja il center da questas tschintg vischnancas e cun in «na» pudessan ins sa dumandar sch'in tal project avess insuma in senn.

Vinavant manegia Robert Cajacob dentant ch’ì saja forsa anc in pau baud da fusiunar, mo ì saja positiv ch’i vegnia discutà ed el saja fitg cuntent sch’i dess ina giada bunas collavuraziuns ord questas discussiuns.

Sumvitg e Medel n'han anc betg tractà l'iniziativa

Las suprastanzas da Sumvitg e Medel n'han betg anc tractà l’iniziativa «Contractivas da fusiun». Els spetgan fin che Tujetsch ha decidì. La finala hajan els anc peda in mez onn, ha Armin Candinas president da la vischnanca da Sumvitg detg. Peter Binz il president da la vischnanca da Medel di ch’els spetgian la decisiun en ils trais cussegls da vischnanca e la finala na fetschia quest tema betg prescha.

Collavuraziuns funcziuneschan bain

Il president communal da Trun Dumeni Tomaschett di ch’els hajan discutà en suprastanza, dentant betg decidì. Mo ins emblidia savens ch'in collavuraziun tranter las vischnancas en la Cadi existia gia. Quella funcziuneschia uschè bain che la populaziun gnanc sappia ch’ì dettia ella. E forsa stoppian ins era ponderar la varianta dad ina fusiun da la Sutsassiala cun Trun, Sumvitg e Breil. Mo uss stoppian els spetgar tge che schabegia tranter las vischnanca da Breil, Vuorz ed Andiast.

