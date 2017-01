Campiunadi mundial da skis d'impedids 2019 a Sursaissa

Il Comité paralimpic internaziunal ha decidì da surdar il campiunadi mundial da skis da persunas cun impediments 2019 a Sursaissa. La candidatura da Garmisch-Partenkirchen n’ha betg gì success.

Che Sursaissa ha organisà l’onn passà cun success ils finals dal cup europeic ed il campiunadi svizzer da skis da persunas cun impediments, ha tenor Markus Brasser, in dals iniziants, segir gì in'influenza sin la decisiun dal comité paralimpic internaziunal. La segunda candidatura per manar tras quai campiunadi mundial era vengida inoltrada da Garmisch-Partenkirchen.

Cursa dal cup mundial

Sco emprim stoppia uss vegnir fundà in'uniun purtadra per l’occurrenza, ch'è era responsabla per crear in comité d’organisaziun. Tut fetschia in pau prescha, perquai ch’il comité d’organisaziun haja era d’organisar l’enviern 2017/18 ina cursa dal cup mundial per persunas cun impediments sco test per il campiunadi mundial.

Custs da 1,2 milliuns

Sursiglir cuntegn supplementar Campiunadis mundials en cifras ca. 140 atlets ord 30 terras

5 disciplinas (cursa rapida, super-g, slalom gigant, slalom e combinaziun)

3 categorias - sesent, en pe e tschorv

spetgà 500 aspectaturs a mintga cursa

preventiv 1,2 milliuns francs

2018 a Pyeong Chang, Corea dal Sid

Markus Brasser quinta cun custs totals da 1,2 milliuns francs per organisar las cursas e bajegiar l’infrastructura necessaria. Betg inclus en quella summa èn ils custs per ulteriuras occurrenzas sco concerts ni cursas da skis da prominents. Questas occurrenzas duain generar avunda entradas da finanziar sasezzas. La finamira cun quellas occurrenzas è da carmalar dapli persunas a Sursaissa durant il campiunadi mundial.