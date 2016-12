Center da cumpra Schluein ha 9‘000 visitaders ad emna

L‘october èn vegnì dumbrads durant in'emna ils visitaders dal center da cumpra Isla a Schluein. Cun il dumber da visitaders èn las fatschentas cuntentas.

Circa 9’000 visitaders èn vegnids dumbrads l’october en il center da cumpra a Schluein. Quai munta che var 1’500 persunas per di han fatg lur cumissiuns en ina da las fatschentas dal center che ha avert sias portas il mars passà. Tenor Conradin Rüegg, il president da l'Isla Schluein Immobilien SA (la possessura dal center da cumpra), èn las fatschentas cuntentas cun quellas cifras.

Adattaziuns dal temp d’avertura

La dumbraziun haja era mussà, ch’i dettia sur mezdi e la saira damain clients. Surtut la saira suenter las 19:00 vegnian damain persunas a far las cumissiuns. Da quellas uras vegnia bunamain mo cumprà victualias, uschia che las fatschentas che na vendan betg tals products hajan gia scursanì ils temps d’avertura.

Era damain persunas lavurian uss en il center Isla. Betg perquai ch’i haja dà relaschadas, ma perquai ch’il temp da scolaziun da las novas collavuraturas e collavuraturs da las fatschentas saja a fin. Per quella scolaziun sajan pliras persunas da la Bassa u da l’exteriur vegnidas per in temp limità a Schluein. Uss che las scolaziuns èn a fin, èn quellas persunas puspè partidas.

Gronda part dal Grischun

La gronda part dals ca. 9’000 visitaders han fatg lur cumissiuns cun l’auto privat. Il dumber d’autos durant lezz'emna saja stà ca. 6’000 vehichels. 95% sajan stads autos cun numers d’immatriculaziun dal Grischun. 3% sajan stads autos dal rest da la Svizra e 2% da l’exteriur. Mo 320 persunas sajan vegnidas a pe en il center.

