Center da sport e cultura Mustér: Tge è propi impurtant?

La dumonda, tge ch’è propi impurtant per il Center da sport e cultura a Mustér, duai la HTW ussa sclerir, avant che projectar la sanaziun e la cumplettaziun dal center.

Il Center da sport e cultura a Mustér dovra suenter varga 30 onns dapi sia construcziun ina sanaziun. Dapi il 2014 è vegnì fatg differents studis ed expertisas. Uschia è per exempel vegnì intercurì la substanza dals bajetgs e fatg propostas per la sanaziun.

Vinavant è era vegnì fatg studis, co trair a niz il spazi ch'è vegnì vid ils davos onns cun novas purschidas. Per pudair recaltgar daners dal chantun ha lez pretendì da far in ulteriur studi. El studi fatg l’onn passà èsi vegnì analisà, co il center duai sa posiziunar da nov en la regiun.

Ulteriuras retschertgas

Sco il suprastant Clemens Berther conceda, haja quai bler documentaziun. Gist perquai haja la Scol’auta per tecnica ed economia (HTW) survegnì l'incumbensa da far ina retschertga tar turissem, pendicularas, ils novs possessurs dal Hotel Acla da fontauna e tar uniuns ed organisaziuns, declera Berther.

«La finamira è da savair co ins po manar il center en il futur senza ch’el chaschuna dapli custs, ed en tge direcziun ch’el duai sa sviluppar», di el. I giaja per chattar ora, tge ch’è propi impurtant. La finala saja quai da far l'optimum cun il minium da daners.

In recurs blochescha l’elavuraziun dal project

Quant che la sanaziun e la cumplettaziun dal center vegn la finala a custar, n’è betg cler. Quai è enconuschent pir, cura ch’il project concret è sin maisa. Ma avant che l’architect po sa metter vid la lavur da projectaziun, sto in recurs esser giud maisa.

Cunter la surdada da la lavur è numnadamain vegnì fatg recurs. Il credit da 375’000 francs per la lavur da projectaziun è gia vegnì approvà dal cussegl da vischnanca. La projectaziun vegn a cuzzar tenor Clemens Berther almain 6 mais. Suenter decidan las instanzas politicas davart il project, e la finala il pievel. Planisà èsi da cumenzar 2018 cun las lavurs.

