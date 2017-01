Chantar dals retgs: ina tradiziun che fa plaschair

La tradiziun dal chantar dals retgs è ina da las tradiziuns che para da sa mantegnair. Ils uffants che fan ils retgs e van a chantar da chasa tar chasa han era plaschair.

Usit dals trais sontgs retgs vegn mantegnì cun plaschair 1:55 min, Actualitad video dals 6.1.2017

Igl è ina veglia tradiziun che scolaras e scolars van costumads sco retgs tras la vischnanca da Mustér per chantar e surdar il salid dals retgs en mintga chasa. En trais gruppas èn els quest onn durant quatter dis sin via. Las scolaras ed ils scolars fan quai voluntari durant lur vacanzas. Damai ch’els chantan gugent è quai dentant ina chaussa ch’els fan gugent. Ils daners che vegnan rimnads van a la Pro Cap Grischun e per uffants sirians ch’èn sin la fugia.