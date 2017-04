Chasa S. Giusep: 500 ovs e 300 lieurs da Pasca per chasa da scola

I sa tracta d’ina acziun en favur dal Nepal per gidar a construir ina chasa da scola. Ils ovs e las lieurs da tschigulatta vegnan vendids sonda en chasa Son Giusep.

Ils cussadents da la chasa da tgira e da vegls Son Giusep a Cumpadials malegian e decoreschan ovs. Da quai da 500 duai quei dar (ed i dat era da quels cun tocca da chaultscha-chaltschiel). La manadra da la cuschina, Irma Collenberg, producescha lieurs da tschigulatta. Quellas vegnan fatgas en ina furma da materia artifiziala.

L’emprim ston ins malegiar ils egls ed il nas. Alura vegnan las duas parts fermadas ensemen e la tschigulatta da ca. 31 - 32 grads derschida en. Suten vegn fatg il palantschieu. Per far vegnir diras las lieurs vegnan quellas messas en frestgera.

Gust da chili

Las lieurs da Pastgas han ina grondezza da 5 fin 60 cm. En tut ha Irma Collenberg producì 300 exemplars. Intginas han il gust da chili (quai saja stà in giavisch dals manaders da la chasa). Sco la manadra da la cuschina di, saja quai stà ina bella lavur, mo ins stoppia prender peda persuenter. Las lieurs, ils ovs ed autra rauba ch’ils cussadents han zambregià, vegnan vendids questa sonda.

Far insatge che fa senn

L’idea da rimnar per construir ina scola en il Nepal ha la Doris Rellstab gì. Ella enconuscha ils Tuatschins ch’èn engaschads en il Nepal. Quels èn stads en chasa Son Giusep a far in referat. Perquai sappian ils cussedents, tge finamira che l’acziun haja. E quella duai era far senn en vista a Pasca.

