Claustra da Mustér è daventada segund grond hotel

La claustra da Mustér ha l’entschatta da l’onn dublegià il dumber da chombras sin 40. Uschia ha ella ussa a disposiziun 63 letgs per giasts ed è cunquai il segund grond hotel en vischnanca da Mustér.

Chombras d'hotel en claustra 1:55 min, Actualitad video dals 17.1.2017

Las novas chombras èn vegnidas endrizzadas en il bajetg da la claustra. Las 18 chombras èn là nua ch’ils cussedents da la chasa da tgira a Mustér han gì dimora, durant che quella è vegnida engrondida. Ussa èn las chombras vegnidas bajegiadas enturn ed adattadas per giasts. Tenor Silvio Bernasconi, il manader dal center da clausura e cultura, èn las chombras simplas ma porschan tut quai ch'i dovra. Il sulet che manca (e quai sapientiv) è ina televisiun. En tut è vegnì investì rodund dus milliuns francs.

Nagina concurrenza cun ils hotels en vischnanca

La claustra na tschertgia betg ils giasts che vegnan a Mustér en vacanzas per ir cun skis euv. Las chombras sajan plitost per pelegrins u per participants da seminaris che vegnan organisads en claustra, declera Silvio Bernasconi. Ma sa chapescha ch’els na refusian betg auters giasts, sche quels sajan cuntents cun la purschida. Era tar la Gastro Mustér/Val Medel na vesan ins betg la claustra cun ses augment da chombras sco concurrenza. Anzi, tenor la presidenta Vrena Werth carmalia la claustra natiers giasts ch’ils auters hotels da Mustér na carmalian probabel betg natiers. Uschia saja quai in avantatg per l’entira hotellaria. Ultra da quai saja mintga letg chaud che vegnia creà en vischnanca da beneventar.

A Mustér datti tenor la vischnanca da Mustér 138 chombras da hotel che sajan repartids sin nov hotels. Il pli grond hotel è il Catrina Resort cun 54 chombras e 110 letgs. L’ultim temp han intgins hotels serrà lur portas. Uschia il hotel cun hostel Cucagna (54 chombras), sco era il hotel Disentiserhof (8 abitaziuns).