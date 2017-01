Collavuraturs da las pendicularas da Mustér han stuì far vacanzas

La naiv ha mancà fin uss e perquai hajan els stuì prender mesiras, ha il directur Rudolf Büchi ditg a RTR. La finala sajan dentant mo 5 persunas stadas senza lavur.

Ina mesira è stada ch’ils 15 collavuraturs che lavuran l’entir onn han stuì far vacanzas quindesch dis a partir da Nadal. Persuenter hajan las persunas che lavuran mo durant la stagiun d’enviern pudì lavurar.

Lavurs da mantegniment

In’autra mesira è stà, ch’ils lavurers han purschì als giasts (surtut tranter Nadal e Bumaun) in program alternativ sco per ex. snowtubing e fatbike. Plinavant han els fatg lavurs da mantegniment, ch’els fetschian normalmain pir la primavaira. Uschè han las pendicularas empruvà da dar lavur al persunal e surpigliar responsabladad per collavuraturas e collavuraturs.

Schliaziun speziala per ils pensiunads

Ina schliaziun speziala hai dà per las 8 persunas pensiunadas che lavuran tar las pendicularas. Els hajan fatg amogna sezs da na lavurar per in temp.

Chapientscha per questa situaziun

Impurtant saja stà da chattar schliaziuns individualas e betg trair in stritg radical entras l’entir manaschi, di Rudolf Büchi. El haja sentì che tut ils collavuraturs hajan gì fitg blera chapientscha per questa situaziun. Tar las pendicularas da Mustér lavuran l’enviern da quai da 70 persunas.