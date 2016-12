Colliaziun regiuns da skis Sedrun e Mustér – Tujetsch vul dar gas

Il venderdi saira è il project per ina colliaziun cun ina pendiculara vegnì preschentà a la populaziun. Il resun è stà positiv.



Gia la stad 2015 era quai project per colliar ils territoris da skis vegnì preschentà a Mustér.

Cunzunt ord il Tujetsch vegniva crititgada ina staziun planisada gist sper il restaurant da Cungieri. Il project preveseva da realisar in stop si tar ina pitga da la pendiculara. Ils passagiers avessan lura gì da descender da la pitga da circa 30 meters autezza sin ina stgala d’atschal. Quai na saja betg ina buna soluziun, era perquai ch’ina tala stgala na saja betg adattada per persunas cun impediments.

Staziun da mez cun ascensur

Perquai han las pendicularas da Mustér planisà uss in ascensur integrà en la pitga. Uschia possian era persunas cun impediments descender la pitga per ir en il restaurant a Cungieri. Custs supplementars per quella soluziun: Tenor las pendicularas 500’000 francs.

Pretensiuns ademplidas

Ensemen cun quella soluziun per la staziun a Cungieri sajan anc autras pretensiuns da la suprastanza communala da Tujetsch vegnidas ademplidas. Uschia na vesa il president communal Beat Röschlin betg pli motivs encunter il project ed ha preschentà a la populaziun ils proxims termins da la vart da la vischnanca.

Gia ils 3 da favrer 2017 duain ils plans dal project vegnir exponids ed enfin ils 15 d’avrigl vul l’uniun pro Cungieri preschentar il concept da manaschi per il restaurant a Cungieri.

Cun tut quellas infurmaziuns pudess la vischnanca tenor Beat Röschlin decider ils 21 da matg 2017 a l’urna sur d’in entir pachet concernent la colliaziun. I fiss da decider sur d’in emprest da 2,5 milliuns francs a las pendicularas e sur d’ina midada dal plan da zonas, ch’è necessaria per realisar il project. Plinavant avess la vischnanca era da dar il dretg da surpassar differentas parcellas cun la pendiculara.