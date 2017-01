Critica e laud per il «Masterplan» enturn il Mundaun

Betg innovativ avunda e la tema ch’i vegn fatg memia bler – ils possessurs da secundas abitaziuns èn sceptics davart il plan da basa.

Las trais vischnancas Sursaissa/Mundaun, Glion, e Lumnezia ensemen cun las pendicularas da Sursaissa Mundaun han laschà elavurar in plan da basa per il svilup turistic da lur territori.

« Naiv e muntogna èn sco mar e sablun. La glieud tschertga quai e nus stuain empruvar da porscher quai. » Duri Blumenthal

President da la vischnanca Lumnezia.

Il «Masterplan» enturn il Maundaun è vegnì preschentà dacurt a la populaziun indigena ed ussa èn er ils possessurs da secundas abitaziuns vegnids infurmads. Investiziuns da 52 milliuns francs ils proxims sis onns prevesa quest plan da basa. Uschia vulan ils responsabels promover il turissem da stad e quel d’enviern. Ina via da scarsolar per la stad, engrondir e renovar il territori da skis, novas pistas per ils velos da muntogna, novas sendas da viandar ed ina tur da raiver en sin la glista.

Reacziuns dals possessurs da secundas abitaziunas

La preschentaziun dal plan da basa enturn il Mundaun durant l'apero da Bumaun en Lumnezia ha procurà per critica e laud tar l'auditori.

Pro: Quai dovra la regiun

Laud hai dar per l’idea dad engrondir il territori da skis e quai encunter la regiun Um Su. Plinavant han ils possessurs da secundas abitaziuns er ludà ils plans per ina senda da viandar davent il Mundaun fin il Sezner.

Contra: Betg necessari

Auters èn stads da l'avis ch'ina via da scarsolar sco ella vegn proponida na fetschia betg senn, ed insumma saja il plan pauc innovativ.

Sin questa critica ha Duri Blumenthal il president da vischnanca da la Lumnezia manegià che naiv e muntogna sajan sco mar e sablun: La glieud tschertgia quai ed ins stoppia empruvar da porscher quai ad ella.

