Curaglia: Chattà ina schliaziun per la stizun

Il Maxi/Spar serra da Pasca sia stizun en la vischnanca da Medel. Mo la suprastanza ha chattà ina schliaziun, sco ella communitgescha quels dis cun in fegl sgulant en las chasadas da la vallada.

Anna Acton, ella stat a Segnas ed ha dus uffants pitschens, maina la stizun a partir dals 5 da matg. Avant che sa decider haja ella retschertgà minuziusamain.

Ella lavura ensemen cun Prima, ina filiala dal Volg. Quest’interpresa ha confirmà ch’ella vegnia a Curaglia. Prima porschia tschertas libertads, vul dir: Ins possia era avair products d'auters furniturs e la svieuta na stoppia betg esser uschè gronda sco tar autras fatschentas.

Products regiunals

Sia finamira saja da porscher products favuraivels ed ina gronda paletta da products regiunals. Plinavant veglia ella nizzegiar il potenzial da l’agentura da posta e crear ina spediziun da products regiunals. Ella quinta che almain ina ulteriura persuna lavuria cun ella.

150'000 francs

Anna Acton ha fundà la BergWind GmbH. Sco chapital da partenza dovria ella 150’000 francs per garantir la liquiditad ils emprims dus onns. Ella ha investì sezza ina tscherta summa. La vischnanca da Medel vul gidar cun in emprest da 65’000 francs ed ils emprims tschintg onns na sto ella betg pajar tschains per las localitads. Plinavant spera ella che l'Agid da muntogna dettia era in emprest (la dumonda saja fatga).

Ultima schanza

La suprastanza da Medel è leda ch’i dettia ina schliaziun, sco il cusseglier communal Giusi Flepp di. Anna Acton saja enconuschenta, perquai ch’ella haja lavurà pli baud tar in pur en vischnanca e perquai ch’ella haja lantschà il stan da vendita "La Curva". Ella saja ina dunna fitg innovativa e lavurusa ed el craja ch’ella haja in sensori per manar ina stizun. Ussa saja quai en ils mauns dals vischins, sch’els veglian sustegnair ella, manegia Giusi Flepp. En mintga cas saja quai l'ultima schanza per la vischnanca da Medel per mantegnair ina stizun.

En il Grischun datti fin uss 22 stizuns da Prima, en Surselva a Lumbrein, Ruschein e Siat.

