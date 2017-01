Curaglia: Hotel Medelina vegn avert

Suenter lavurs da passa quatter mais vegn avert la sonda il nov hotel a Curaglia. Purschida vegn ina tschaina ed in concert. Uschia survegn l’anteriura chasa da tgira, la Tgasa Sontgaclau, ina funcziun nova.

Dapi l'onn 2014 ha la vischnanca da Medel tschertgà d’utilisar danovamain la Tgasa Sontgaclau. Quella era vegnida serrada il 2010. La finala èsi reussì da midar l'anteriura chasa da tgira en in hotel. Quel ha 42 letgs, ina stanza da seminari e da furmaziun, biros, ina pitschna biblioteca, ina stanza da mangiar ed in café.

In center regiunal per natira e cultura

L’iniziant ed uss era president dal cussegl d’administraziun è Rico Tuor. Sco el ha ditg oz ad ina conferenza da medias duai l'hotel medelin esser dapli che 'mo' in hotel, el duai esser in center regiunal per natira e cultura. Uschia duai vegnir organisà concerts, occurrenzas, exposiziuns etc. Perquai saja era planisà ina collavuraziun cun l’Academia Vivian ubain er cun il center sursilvan d’agricultura.

Nums rumantschs

En l’hotel na datti betg numers per las chombras. Ellas portan nums sco per ex. talina, chaldera ubain tscharva. A mintga chombra hajan els deditgà in tema cultural ubain in motiv ord la natira, di Rico Tuor.

L’architect da Curaglia Conrad Pally ha fatg ils plans. El ha duvrà trais lains indigens e crappa natirala da San Bernardino. La finamira saja stà da cumbinar lain, crap e cultura.

Café avert il glindesdi

La cuschina vul dar paisa a products regiunals, uschia duai quai esser pussaivel al giast da visitar ils producents locals, ha ditg Tuor. Era sche l'hotel na porscha betg in manaschi da gastronomia, duai il café esser avert mintgamai il glindesdi ed ì duai dar festas ed autras occurrenzas.

Team da quatter persunas

Il team da l'hotel medelin èn Livia Werder (manadra da fatschenta), Aluis Albin (gastronomia) sco era Rico Tuor e Julia Lüscher.

En il cussegl d’administraziun da la medelina SA èn Rico Tuor (president), Stefan Forster, Urs Müller, Kristin Bonderer e Marcus Tuor.

A partir da l’avrigl avra il biro da planisaziun Planval (sedia principala a Brig) in biro regiunal. La finamira da quest biro è da sviluppar e da realisar projects en il sectur dal svilup regiunal.