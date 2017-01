Curaglia: nova chascharia – novs products

Per var 200’000 francs è vegnì construì in nov provisori per la chascharia Muraun a Curaglia. En quella vegn – dasper latg chaura – er elavurà latg nursa.

En dus containers è la nova chascharia vegnida endrizzada giudim il vitg da Curaglia a Fadretsch. Cun ina chaldera da 100 ed ina da 300 liters porscha ella dapli capacitad. En l’anteriur lieu aveva quai be ina chaldera da 140 liters.

Era la situaziun dals tschalers da chaschiel è sa megliurada. Uschia èn en il segund container dus tschalers che vegnan climatisads.

La signuna Madlaina Caviezel na sa anc betg dir sche quels tschalers èn megliers u menders ch’in tschaler convenziunal. En mintga cas ha ella plaschair da la nova chascharia che porscha dapli plaz e dapli capacitad.

Sco il president da l’uniun 'La caura' Peter Binz di, hajan ins ussa la lubientscha per dus onns per laschar la chascharia en quest lieu. Ins haja fatg in nov provisori per pudair augmentar la producziun e perquai ch’i giaja tuttina pli ditg da planisar e chattar il dretg lieu per ina chascharia stabla, ha el ditg vinavant.

Da nov era latg nursa

Cun avair dapli capacitad po uss era vegnir chaschà cun latg nursa. Quest latg vegn dal pur Christian Unterholzner. L’um dal Tirol ha cumprà l’onn passà in bain puril a Curaglia. Tenor schazetgs dal Plantahof è el in dals 15 fin 17 purs che han var 1’000 nursas da latg en il Grischun (nursas da charn datti var 40'000 en il Grischun). Sia finamira e da tegnair en il futur 150 fin 200 nursas da latg.

Sco Unterholzner di haja el fatg ses hobi tar ses mastergn. Per pudair surviver sulet cun nursas hajan sias retschertgas dals davos 7 fin 8 onns mussà che quai giaja cun nursas da latg.

Nursas da latg èn dentant pli sensiblas che las nursas da charn sco quai ch’ins enconuscha qua en la regiun. Il pavel è fitg impurtant sch’ins veglia cuntanscher ina buna prestaziun da latg tar las nursas.

Er la signuna Madlaina Caviezel sto anc far sias emprimas emprovas cun il latg nursa. Quel ha dapli grass e la consistenza è autra durant il chaschar. Sco emprim vegn fatg in chaschiel mez-dir. Pli tard ina sort pecorino, chaschiel frestg u lura era feta ed auters products. Il latg nursa ha betg in agen gust e vala – sco il chaschiel chaura – sco alternativa per persunas ch’en allergicas sin latg vatga.

Sco Peter Binz di, vegn la gronda part dals products vendida a hotels ed ustarias ubain a stizuns e quai tant en la regiuns sco era en la bassa.

