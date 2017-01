Cursa populara da passlung da set uras a Mustér

Tgi fa las pli bleras rundas aifer set uras? Quai sa mussa sonda a Mustér a la cursa populara da passlung da set uras.

La cursa populara da set uras saja ina cursa per in e scadin di in dals organisaturs, Aluis Tambornino. «Jau na less betg pretender ch’i saja ina cursa. Jau less plitost dir che quai saja in divertiment da passlung» declera el. Perquai na dettia quai era betg giurias e controlladers. Mintga curridra e mintga currider è sez responsabel da nudar las rundas ch’el fa.

Il principal saja ch’ils passlungists s’entaupian ed hajan plaschair da far passlung declera Aluis Tambornino. Perquai sajan era las rundas da var dus kilometers sin la loipa cun naiv artifiziala a Fontanivas ideala.

Ils organisaturs han era prendì a tschains il stan da sajettar ed vegna ad endrizzar là ina ustaria. Quella serva tant als aspectaturs sco era als passlungists. Aluis Tambornino avess plaschair da var 60 participants. Els sa participeschan en gruppas da fin a quatter curriders.

S’annunziar pon ins era anc al di da la cursa. Quella cumenza da las 10 e cuzza fin las 17.00.

