Dapli custs da dretgira per OE Zervreila

Ils custs da dretgira en connex cun l'extensiun da las ovras idraulicas en Val Lumnezia èn vegnids reducids da 25’000 francs sin uss 10’000 francs. Las ovras idraulicas Zervreila ston uss pajar dapli als custs da dretgira sco era dapli a las organisaziuns d'ambient.

Perquai che las organisaziuns d’ambient han survegnì per gronda part raschun avant il tribunal federal a Losanna ston ellas pajar be in sisavel dals custs, il rest ston las ovras idraulicas Zevreila sco las vischnancas da concessiun pajar, quai scriva la gasetta Bündnertagblatt. Ultra da quai ston las ovras idraulicas pajar a las organisaziuns d’ambient radund 15'000 francs per custs da giurists.

En connex cun l'extensiun da las ovras idraulicas en Val Lumnezia aveva il tribunal federal approvà parzialmain in plant da quatter organisaziuns da l'ambient e decis cunter la dretgira administrativa grischuna.

RR actualitad 07:00