En in curtin 15 sorts maila - grazia a la Pro Sagogn

La rimnada da pumera en quest curtin è unica. Uschia datti per exempel la sort Nivagl ch’ins ha chattà avant paucs onns en il Grischun central.





«La Prema da Sagogn» è ina sort primbla ch'è vegnida cultivada a Sagogn. Ella survegn ina rolla speziala en quest curtin. Cun la plantaziun nova fatga quels dis, datti da nov ina alea da «Prema da Sagogn».

La Pro Sagogn s’engascha gia dapi in temp per la pumera enturn il vitg. L'engaschi cumpiglia tut las lavurs enturn la cultura da pumera. L'onn passà ha la Pro Sagogn per l’emprima giada rimnà ensemen pumera che nagin vuleva racoltar.

Sco quai ch'il president da la Pro Sagogn, Alois Poltera di, han els rimnà 4,5 tonnas maila e producì cun quella maila 2'100 liters most, 30 kilos maila tosta e laschà brischar 50 liters vinars.

La pli nova plantaziun cumpiglia 25 plantas. En quest curtin sa chattan ussa 15 sorts maila. Per part sorts fitg veglias e per part las pli modernas. Sco quai che Gion Rudolf Caduff, ortulan e commember da la Pro Sagogn, ha detg saja quai in buna maschaida che documenteschia la cultura da pumera che Sagogn haja gia adina gì.

RR actualitad 12:00