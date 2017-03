Fabrica da ponn a Trun: Betg dal tut bandunada

2001 è la Fabrica da ponn a Trun ida concurs ed ha serrà sias portas. Dal tut bandunada n’è ella dentant betg.

Fabrica da ponn a Trun è anc adina plain vita 3:13 min, Actualitad video dals 6.3.2017

La fabrica da ponn a Trun è stada durant prest in tschientaner in impurtant patrun en la regiun. Fin 450 persunas han lavurà durant ils megliers temps en questa fabrica che fascheva fil, taila e vestgadira. Suenter pliras emprovas da mantegnair la fabrica è ella la finala ida 2001 concurs ed ha serrà sias portas. Sinaquai ha la distec sa cumprà las localitads.

Fatschentas e locals per hobi

Per part ha la distec sa sezza occupà las localitads per la producziun u era sco magasin. Dasperas han autras fatschentas chattà in plaz en las localitads. Ma er uniuns ed privats han prendì la chaschun da prender a tschains in local u l’auter. Uschia per exempel Primo Demont che ha giaglinas ed allevescha cunigls sin l’areal da la fabrica. Dasperas ha el era anc in local per ses lavuratori. In lavuratori ha era Leo Alig en la fabrica. El è pensiunà ed ha surpiglià da far lavurs da pedel sin l’areal. En ina segunda stanza ha el endrizzà ina sort café nua ch’ils vischins vegnan magari a far ina visita u lura era ils chatschaders.

Locataris èn bainvegnids

Per la distec sa saja quai bun sch’ils locals vegnian tratgs a niz, declera il directur Loris Marsura. Sch’ils locals na vegnian betg duvrads, lura stoppian ins quintar ch’i vegnia animals en ils locals, ch’i cumenzia a vegnir umid euv. Latiers vegnia tenor Loris Marusa era il fatg ch’ins possia dumandar ils locaturs da far ina ni l’autra remedura. In locatur vegn era tschertgà per l’ustaria ch’è en in dals vegls bajetgs da la fabrica. L’ustaria era vegnida averta 1987, na vegn dentant dapi il 2011 betg pli duvrada. L’ultim temp èn vegnidas fatgas lavurs da renovaziun vid l’ustaria, uschia ch’ella fis puspè pronta per in nov ustier.

