Film: «Acta 44 – nus eran frars»

Ina gruppa giuvens da Sumvitg fa in film fictiv cun il titel «Acta 44 – nus eran frars».

L’idea saja naschida entras guardar films vegls da lur babs, declera l’iniziant Flavian Bearth. Els hajan gì risadas da guardar quests films e lura pensà ch’els pudessan era ina giada far in film. Cun quai è el sesì ensemen cun ses collegas ed ha cumenzà a rimnar ideas e scriver il scenari. L’idea na saja betg da far in film da Hollywood ubain da televisiun. I duai dar in film da var in’ura che possia vegnir mussà ina giada en vischnanca, declera Flavian Bearth.

Far in film cun simpels meds

La tecnica ch’i dovra latiers ha Flavian Bearth en furma da ses telefonin. Cun quest filmescha e taglia el il film. Tar las emprimas emprovas saja la glieud stada fitg surstada da la qualitad ed uschia hajan els pensà dad era far quest film cun il telefonin.

Il film tracta l’istorgia d’in pur che ha zuppà durant la segunda guerra mundiala fugitivs e vegn pervia da quai assassinà dals tudestgs. Sche tut grategia sco giavischà, lura vegn il film mussà vers l’atun.

