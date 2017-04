Flem: Accident cun plirs vehichels

Tar ina collisiun cun tschintg vehichels sin la via chantunala tranter Flem e Trin Mulin è vegnì blessà in um levamain, communitgescha la polizia.

In um (38) viagiava cun in camiun pitschen cun char annex curt avant las 18:00 sin la via chantunala H19 vers Trin Mulin. En ina storta a dretga è ses vehichel rivà da tschella vart da la via ed il char annex e collidà cun in camiun che vegniva da sutensi.

En consequenza da questa collisiun èn collidads ulteriurs trais vehichels cun in dals dus camiuns involvids sco emprims. Il manischunz (50) dal camiun, che vegniva da sutensi, è vegnì blessà levamain. Las differentas collisiuns han causà donns da radund 50’000 francs vi dals vehichels.

Il traffic ha stuì vegnir manà durant radund 90 minutas sin in vial sper il lieu da l’accident via.

