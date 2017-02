Flem: Campiunadi svizzer da curling senza aspectaturs

A Flem ha lieu quest'emna il campiunadi svizzer da curling d'elita. Dentant, era cun l’actual campiun mundial, il team da curling da Flem cun Binia Feltscher, chattan quasi nagins aspectaturs la via en la halla da curling.

Per la segunda giada suenter 2016 ha lieu questa emna il campiunadi svizzer da curling d’elita da las dunnas e dals umens. Mintgamai 6 equipas cumbattan per il titel da campiun svizzer. Cun il team da curling Flem da Binia Feltscher (l’actual campiun mundial) ed il team da Baden cun Mirjam Ott vegn dà curling sin nivel internaziunal. Tuttina na tanscha quai betg per carmalar blers aspectaturs en la halla da curling a Flem.

Il president dal Club da curling Flem, Edi Crameri, è tuttina cuntent. Il club ch’organisescha il campiunadi svizzer n’ha betg per finamira da beneventar uschè blers aspectaturs sco pussaivel.

Plitost saja la finamira da far reclama per il sport da curling e per la regiun da Flem Laax Falera. Curling na saja betg in sport da massa, almain en Svizra, ed uschia saja grev da chattar aspectaturs. Bain dettia ina gruppa fidaivla da fans che giaja a tut ils turniers, quai na sajan dentant betg tschients da persunas.

RR actualitad 12:00

RR actualitad 12:00