Flem: Inscenar il viadi a Cassons

En ina sala fullanada cun var 750 persunas han la vischnanca da Flem, l’Arena Alva e l’architect Valerio Olgiati preschentà ina nova soluziun per ina pendiculara che maina da Flem a Cassons. Ina pendiculara futuristica che duai inscenar l’arrivada a Cassons.

Il studi da realisabladad che l’architect Valerio Olgiati ha preschentà prevesa ina pendiculara cun duas cabinas en furma d’ina rucla cler blaua cun fanestras radundas. Ellas duain avair in diameter dad otg meters ed avair plaz sin duas auzadas per total 250 persunas. Perquai han ellas era dus bratschs che pendan mintgamai vid ina suga.

Na betg mussar tut da l’entschatta

La pendiculara maina dal Stennatobel siadora sur sis pilasters en la paraid-crap dal Segnas, nua ch’i dat ina staziun per entrar ed extrar. La staziun è gist sut igl ur per tegnair la tensiun, declera Valerio Olgiati. Uschia duai vegnir inscenà il viadi atras questa cuntrada da l’arena tectonica Sardona. Tar la staziun Segnas mida la pendiculara direcziun e maina senza pilasters sin il plateau da Cassons. Là datti ina plattafurma natirala ed ina bajetg cun in center d’infurmaziun per ils visitaders. Quel è dentant uschia ch’el n’è betg visibel da Flem ensi e va a prà cun la cuntrada.

Lieu per excursiuns

L’architectura redimensiunada plascha era fitg bain al manader da l’Arena Alva, Reto Gurtner. Ina architectura uschè redimensiunada saja spectaculara. El è era persvas ch’il turissem d’excursiun daventia pli e pli impurtant. Quai possian ins dentant betg porscher cun l’infrastructura existenta en il Grischun. Ma cun la nova pendiculara possian els dentant giugar en la medema liga sco per ex. il Titlis, il Pilatus u il Jungfraujoch, di Reto Gurtner.

Vischnanca ha da decider

Quant che la pendiculara duai custar na tradescha Reto Gurtner betg. Ina pendiculara haja dentant ina pli lunga vita che gondlas u sutgeras. Uschia possian ins era investir dapli en ina pendiculara. Era il suveran da Flem vegn a stuair dar daners. Sco il president communal da Flem, Adrian Steiger di, sajan gia vegnì fatg reservas da 10 milliuns en la planisaziun da finanzas per quest intent. Ma avant sto Flem anc decider davart il plan general d’avertura per la regiun nua che la pendiculara duai ir atras. Lura sa mussa sch’ils da Flem stattan davos il project. Omaduas votaziuns duain esser il 2018. Il 2019 duai la construcziun cumenzar e 2020 è l’avertura sche tut va sco giavischà.

Pendiculara Cassons

Dapi l’atun 2015 n’è la pendiculara che manava da Naraus a Cassons betg pli en funcziun. Ch’i n’è betg vegnì fatg investiziuns en questa pendiculara ha dà blera critica. Sinaquai era vegnì elavurà ina varianta «Y» ed ussa la varianta «Express».

