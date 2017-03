Flem Laax Falera: dretgira sto decider sur da la taxa da giasts

Quella tractanda è stada en il center da la 3. radunanza da commembers da la cuminanza d’interess dals possessurs da secundas abitaziuns da Flem Laax Falera. La dretgira administrativa dal chantun Grischun ha dentant betg anc decidì.

Il mars 2016 hajan els fatg recurs, di il giurist Daniel Lehmann che ha purtà plogn en num da la cuminanza d’interess. Il motiv: Suenter che la taxa da cura saja vegnida midada en ina taxa da giasts saja quella vegnida auzada massivamain, per part per il dubel ed anc dapli. Ma las prestaziuns na sajan s’augmentadas en questa dimensiun.

Critica a las vischnancas

Alla radunanza èn surtut las vischnancas da Flem, Laax, e Falera vegnidas crititgadas (presidents n'eran betg preschents). Las vischnancas na veglian betg collavurar, ha il president da la cuminanza d’interess Reto Fehr ditg. E Daniel Lehmann di ch’el haja fatg las medemas experientschas. Las vischnancas na sajan fitg transparentas quai che pertutgia entradas ed expensas da la taxa da giasts e da turissem, perquai ch'ellas finanzieschian probabel era l’infrastructura en vischnanca cun la taxa da giasts.

76'000 francs

Il recurs e l’entira procedura custan 76’000 francs. Lehmann quinta dentant che la dretgira administrativa na dettia cumplainamain raschun als possessurs da secundas abitaziuns. Alura possian quels era far recurs a la dretgira federala.

Deficit da 43'000 francs

A la radunanza en la Fermata a Falera èn 125 commembers (da passa 700 ch`èn en la cuminanza) stads preschents. Nov en suprastanza è Peter Zürcher che remplazza Rainer Keil. President resta Reto Fehr. Per eliminar il deficit annual da 43’000 francs (che resulta pervia dals custs dal process avant dretgira) èsi vegnì decidì d’auzar la contribuziun per commembers da 50 ad 80 francs per 2017.

