Formaziun Surselva: Nova purschida da scolaziun per mastergnants

La fin schaner lantscha Formaziun Surselva in test per ina nova purschida da scolaziun per mastergnantas e mastergnants. Il focus è da cumbinar e sviluppar furmas e materials enconuschents cun novs nunenconuschents.

Ils 26 da schaner 2017 entschaiva in curs da test per la nova purschida dal center da furmaziun Surselva a Glion. Il nov curs porta il titel «material e furma en il mastergn» ed è ina purschida per scrinaris, lainaris, ortulans e per mastergns ord il sectur da construcziun, davent da miradurs fin architects. La finamira è d'instruir mastergnantas e mastergnants en furmas da lavurar istoricas e tipicas per las differentas regiuns dal Grischun.

Curs a Mustér, Vrin e Müstair

Il curs cuzza 2 onns e custa en tut CHF 10’000.- per persuna. En quels 2 onns vegnan manads tras 9 moduls da 3-4 dis a Mustér, Vrin e Müstair. Il curs prepara ils mastergnants sin l’examen da furmader en il mastergn cun certificat professiunal federal. Cun 8 onns experientscha da lavur, ni 4 onns ed ina matura, èsi schizunt pussibel da far in master a l'universitad da Krems (A).

RR actualitad 12:00